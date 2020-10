Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L2 : Guingamp piège Auxerre au Roudourou Reuters • 19/10/2020 à 23:11









L2 : Guingamp piège Auxerre au Roudourou par Adonis Vesin (iDalgo) Une mi-temps fermée. Un long round d'observation. Puis Bryan Pelé, d'une frappe enroulée du gauche, sans contrôle, a débloqué la situation (59e). Un but presque contre le cours du jeu tant Auxerre s'est montré à sa main, sans pour autant troubler la tranquillité du néophyte Enzo Basilio. Jérémy Livolant, tout juste entré en jeu, a alors doublé la mise d'un tacle rageur dans les six mètres (2-0, 81e). L'AJA continue sa série, les défaites succédant aux victoires. Les hommes de Jean-Marc Furlan n'ont pas pu mettre la cerise sur le gâteau d'anniversaire de Guy Roux, qui fêtait dimanche ses 82 ans. L'EAG se replace à la neuvième position de la Ligue 2, à trois points du troisième Sochaux, tandis que les Bourguignons glissent à la treizième place.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.