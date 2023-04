L1: vainqueur à Strasbourg, Lyon rêve toujours d'Europe

L'attaquant lyonnais Alexandre Lacazette (g) devance le défenseur strasbourgeois Maxime Le Marchand, le 28 avril 2023 à Strasbourg ( AFP / Frederick FLORIN )

Le top 5 reste à portée: en allant l'emporter 2-1 à Strasbourg vendredi en ouverture de la 33e journée de Ligue 1, Lyon a empoché trois précieux points qui lui permettent de revenir provisoirement à trois unités du cinquième, Lille.

Avec 53 points, Lyon revient en outre à hauteur de Rennes, sixième. Mais des matches accessibles attendent Lille comme Rennes, avec les réceptions respectives d'Ajaccio (19e) samedi et d'Angers (20e) dimanche.

Pour Strasbourg, c'est une occasion de se rapprocher du maintien qui s'envole. Le club alsacien demeure 15e avec 32 points, autant que Nantes (16e) et Brest (17e et premier relégable), qui s'affronteront mercredi, puisque les Canaris disputent samedi la finale de la Coupe de France.

Dans un début de match animé, les premières occasions ont été l'oeuvre du Strasbourgeois Jeanricner Bellegarde. Mais le milieu de 25 ans a d'abord buté sur Anthony Lopes (8e) puis, sur le corner qui a suivi, a vu son lob passer juste au-dessus du but de Lopes, battu (9e).

Le Strasbourgeois Morgan Sanson vient d'ouvrir le score contre Lyon, le 28 avril 2023 à Strasbourg ( AFP / Frederick FLORIN )

Sur l'action suivante, lancé sur la gauche de la surface, Bradley Barcola a trouvé la faille d'une magnifique frappe enroulée qui, dans un angle fermé, est venue heurter l'équerre droite du but strasbourgeois avant de finir sa course dans les filets (10e). Mais le but a été refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres repéré par l'arbitrage vidéo.

Piqué au vif, Strasbourg a répondu de la meilleure des manières quelques minutes plus tard. A la réception aux six mètres d'un contrôle chanceux de Bellegarde de la poitrine, Morgan Sanson a trompé Lopes et inscrit son premier but avec Strasbourg (15e).

- Réveil lyonnais -

Les supporters de la Meinau, à guichets fermés pour le 24e match de rang, ont donné énormément de voix dans les minutes qui ont suivi... jusqu'au réveil lyonnais.

Le Lyonnais Maxence Caqueret (d) à la lutte avec le Strasbourgeois Jean-Ricner Bellegarde, le 28 avril 2023 à Strasbourg ( AFP / Frederick FLORIN )

D'abord, sur un corner à la 32e minute, Castello Lukeba a égalisé d'une tête, juste après un sauvetage de Matz Sels sur une première tête de Corentin Tolisso, sur corner.

Puis, quatre minutes plus tard, Lyon a pris l'avantage sur une frappe à ras de terre de Maxence Caqueret, trop seul à l'entrée de la surface.

Le score, de 2-1 à la pause, aurait pu être plus sévère, mais Lyon a manqué de justesse technique sur plusieurs percées.

Après ce retournement de situation, Strasbourg a marqué le pas, et a failli encaisser un troisième but sur une frappe d'Alexandre Lacazette, qui a heurté le poteau de Matz Sels.

Mais la fin de rencontre a été équilibrée, et Strasbourg s'est créé plusieurs occasions d'égalisation.

Habib Diallo a cru inscrire son 18e but de la saison à la 70e minute en marquant de la tête sur un coup franc, mais il a été sanctionné pour une faute sur Anthony Lopes, qui avait attrapé le ballon.

Strasbourg a obtenu ses dernières cartouches sur des coups francs dans les dernières minutes, notamment après l'expulsion de Lukeba pour un deuxième jaune à la 92e minute. Mais même la montée de Matz Sels dans la surface lyonnaise au bout des arrêts de jeu n'a pas changé la donne.