Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L1 : Nîmes remporte le derby à Montpellier Reuters • 04/10/2020 à 16:00









L1 : Nîmes remporte le derby à Montpellier par Adonis Vesin (iDalgo) Il a suffi d'un geste. D'une reprise taclée dans la surface par Renaud Ripart (0-1, 84e). Le natif de Nîmes a réussi à convertir l'offrande de Fehrat, une étincelle dans un match cadenassé à double tour. Le Nîmes Olympique a pu s'offrir sa première victoire en Ligue 1 à la Mosson, tristement vide. Montpellier restait pourtant sur cinq victoires consécutives à domicile. Laborde a tenté sa chance (35e), Savanier (48e) et Delort aussi (62e, 64e). Montpellier quitte le podium après cette contre-performance. Les Nîmois rentrent, eux, dans la première moitié de tableau avant la trêve internationale.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.