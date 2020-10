Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L1 : Nice s'offre Saint-Étienne et passe cinquième Reuters • 18/10/2020 à 19:22









L1 : Nice s'offre Saint-Étienne et passe cinquième par Adonis Vesin (iDalgo) Nice s'est rendu la rencontre facile. D'une demi-volée, sur un corner mal repoussé, Pierre Lees-Melou a débloqué la situation (1-0, 8e). Amine Gouiri a fait la différence après une mésentente entre Sow et son gardien Moulin (2-0, 30e). Saint-Étienne est revenu de la pause avec de meilleures intentions. Aouchiche profitait d'une boulette de Benitez pour réduire l'écart (2-1, 57e). Les Stéphanois auraient pu avoir une chance d'égaliser mais Amaury Delerue n'a pas sifflé de penalty pour une faute de Dante dans sa surface. Maolida en a profité pour clore la rencontre (3-1, 90e+1). Les Niçois, grâce à leur victoire à Geoffroy-Guichard, reviennent à la cinquième place de la Ligue 1.

