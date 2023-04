L1: Nantes s'enfonce, Lille se rebiffe

Les Auxerrois exultent après le but de Nuno Da Costa contre Nantes, le 16 avril 2023 au stade de l'Abbé-Deschamps ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Finaliste de la Coupe de France, Nantes, battu à Auxerre (2-1) continue de s'enfoncer en Ligue 1 avec seulement deux points d'avance sur le maintien, dimanche lors d'une 31e journée où Lille a remonté le score contre Montpellier (2-1) pour rester européen.

Il ne reste sans doute plus qu'une place dans l'ascenseur pour la Ligue 2, et les "Canaris" (16e) sont sur le palier, dominés par des Auxerrois (14e) qui en profitent pour les doubler au classement.

Les trois derniers semblent désormais trop nettement distancés pour espérer se maintenir. Condamné de longue date, Angers (20e) a encore perdu, à Clermont (2-1), malgré l'ouverture du score d'Adrien Hunou. Ajaccio (19e) s'est incliné lors d'un duel de relégables à Strasbourg (3-1) et compte dix points de retard sur Brest, premier non-relégable, vainqueur de Nice (1-0).

Les Alsaciens voient Nantes dans leur viseur deux points devant, et les Niçois, battus pour la deuxième fois de rang, avaient probablement le regard porté sur l'horizon européen et leur quart de finale retour de C4 contre Bâle (2-2 à l'aller), jeudi.

Troyes (18e) aussi accuse dix longueurs sur les Brestois, mais a encore une chance de réduire son débours en jouant à Marseille (20h45). Mais le maintien est très loin.

Rémy Cabella inscrit le deuxième but de Lille face à Montpellier, le 16 avril 2023 au stade Pierre-Mauroy ( AFP / DENIS CHARLET )

Bien plus près du ciel, Lille a récupéré la précieuse cinquième place. Le Losc a renversé Montpellier (2-1) en moins de trois minutes, et Jonathan David en a profité pour rejoindre Kylian Mbappé en tête du classement des artificiers avec un 20e but.

Malgré cette victoire, les "Dogues" ont dû faire acte de contrition auprès de leurs supporters qui leur ont reproché à la fin du match de ne pas être venus les saluer au pied de la tribune le week-end dernier lors de leur défaite surprise à Angers (1-0).

Lyon (7e), qui rêve à nouveau d'Europe après sa troisième victoire de rang, vendredi à Toulouse (2-1), recule à nouveau à cinq longueurs de Lille.

Monaco (4e) reçoit Lorient (17h05) pour essayer de revenir à la hauteur de l'Olympique de Marseille (3e), qui peut reprendre la deuxième place à Lens s'il bat l'Estac.