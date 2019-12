L1: Monaco-PSG reporté en raison des intempéries

Des voitures cernées par l'eau après de fortes pluies, le 24 novembre 2019 au Muy dans le Var ( AFP / Valery HACHE )

Le match Monaco-Paris SG, initialement prévu dimanche soir (21h00) en clôture de la 15e journée de Ligue 1, est annulé "sur décision des autorités monégasques" en raison des intempéries, a annoncé dimanche le club de la Principauté.

"La Commission des compétitions de la Ligue de football professionnel fixera ultérieurement la date de la rencontre" entre le PSG, leader du championnat, et l'ASM, 14e du classement, a indiqué l'instance dans un communiqué.

Face à un calendrier démentiel jusqu'à la trêve, avec un match programmé tous les trois jours pour le PSG en raison notamment de la Ligue des champions et de la Coupe de la Ligue, la rencontre pourrait devoir se jouer en 2020.

La délégation du PSG, qui était déjà arrivée dans le sud de la France, va redécoller de Nice aux alentours de 16h00, a indiqué un porte-parole du club parisien.

Un millier de supporters parisiens était attendu en Principauté dimanche soir. Le PSG s'est engagé à leur adresser "un mail avec les modalités d'échange ou de remboursement" sur son compte Twitter.

Les départements du Var et des Alpes-Maritimes ont été placés en alerte rouge pluie-inondation dimanche matin, face à un "épisode méditerranéen marqué", et les Alpes-de-Haute-Provence sont elles passées en alerte orange, a annoncé Météo France via un communiqué à 10h00.

Sont notamment menacées les parties est du Var et ouest des Alpes-Maritimes, deux départements où respectivement 82 et 66 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle samedi après les dégâts causés par un précédent épisode méditerranéen le week-end dernier, épisode qui avait entraîné la mort de six personnes dans le Var.

L'est du Var et l'ouest des Alpes-Maritimes sont les zones les plus menacées dimanche, avec des cumuls d'eau qui pourraient atteindre 150 à 200 mm, contre seulement 150 mm maximum encore annoncés samedi.

Les zones littorales devraient être les plus touchées, avec des "risques de ruissellement et de débordement des cours d'eau côtiers très significatifs", selon Météo France.

Sur le reste de ces deux départements les précipitations ne devraient pas dépasser les 100 mm localement, alors que cet événement météo est désormais prévu pour durer jusqu'à lundi 06h00.

Ces fortes pluies devraient s'atténuer dans la soirée de dimanche et dans la nuit.

Les prochains matches du PSG et de Monaco sont programmés à mercredi, respectivement contre Nantes et Toulouse, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1.

bur-yk/dhe