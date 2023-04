L1: Marseille, accroché 0-0 à Lorient, cède du terrain

Le Marseillais Jordan Veretout (d) devance le Lorientais Julien Ponceau, le 9 avril 2023 à Lorient ( AFP / Jean-Francois MONIER )

Finie la domination à l'extérieur: accroché 0-0 à Lorient, Marseille a manqué l'occasion de revenir à la hauteur de Lens, dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

Avec 61 points, l'OM reste 3e, à deux longueurs des Sang et Or et huit du PSG, et ne profite pas du faux pas de Monaco (4e, 58 pts) à Nantes (2-2) pour creuser l'écart.

Attentive et sans complexe, la défense lorientaise a mis fin à la série marseillaise de huit victoires d'affilée à l'extérieur, même si les Merlus (10e, 45 pts) ont trop manqué de tranchant pour faire mieux.

"C'est une déception. Le match était à notre portée mais il nous a manqué des choses dans les derniers gestes", a reconnu Matteo Guendouzi au micro d'Amazon Prime. "Il n'y a pas de pression, il y a encore beaucoup de matches".

En effet, Marseille a rapidement mis la pression dans le camp adverse, mais seul Alexis Sanchez a vraiment su créer le danger.

Côté lorientais, si la défense a tenu bon, l'absence en milieu de terrain de Laurent Abergel, suspendu, et d'Enzo Le Fée, a compliqué les sorties de balle.

- Fin de match animée -

Malgré tout, Romain Faivre a provoqué les premiers frissons en profitant d'un mauvais contrôle de Leonardo Balerdi. Parti seul vers le but, il n'a pas résisté au retour de Samuel Gigot (6e).

Le Lorientais Romain Faivre (g) face au Marseillais Alexis Sanchez, le 9 avril 2023 à Lorient ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

En face, Cengiz Ünder a désespéré les supporters marseillais. Bien servi par Sanchez, il a tiré sur Vito Mannone (12e) ou à côté (47e). A la récupération d'une mauvaise relance du gardien lorientais, il a tergiversé et manqué le cadre (35e).

A la peine depuis des mois, Jonathan Clauss et Nuno Tavares ont failli retrouver la bonne connexion, mais la frappe du piston droit, servi par le piston gauche, a été déviée (40e). Et le Portugais a trouvé Jean-Victor Makengo sur une frappe plein axe (65e).

En face, le transfuge Bamba Dieng, arrivé à Lorient en janvier, est monté peu à peu en puissance, d'abord éclipsé par Adil Aouchiche, qui fêtait sa première titularisation en L1 sous le maillot lorientais, avant d'obliger Pau Lopez à une parade réflexe sur une reprise du gauche dans la surface (63e).

Et dans une fin de match animée, les Merlus, qui avaient perdu tous leurs matches contre l'OM depuis leur remontée dans l'élite en 2020, se sont même payé le luxe de se montrer les plus dangereux, en particulier par Ibrahima Koné, entré à la place de Dieng pour les dix dernières minutes.