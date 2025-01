L1: Lyon privé de podium par Brest qui peut souffler

Les Brestois célèbrent leur victoire sur Lyon (2-1) samedi au Stade Francis-Le Ble de Brest. ( AFP / Fred TANNEAU )

En l'emportant (2-1) au terme d'un match haletant, Brest s'est donné de l'air par rapport à la zone rouge et a privé Lyon d'une occasion de monter sur podium, samedi, pour la 17e journée de Ligue 1.

Il aurait fallu une victoire par deux buts d'écarts aux Gones pour doubler Lille et Monaco et prendre la troisième place au classement mais ils restent cinquièmes avec 28 points et sous la menace de Nice, sixième avec 27 unités, avant sa rencontre à Reims samedi soir.

Pour les Bretons, qui avaient mal démarré 2025 en perdant à Angers (2-0) la semaine passée, ce succès leur redonne provisoirement 6 longueurs d'avance sur la zone rouge, à la 10e place.

Souvent puni par ses entames de matchs manquées cette saison, Brest a cette fois réalisé un début tonitruant.

Toujours grandement diminuée (absences de Lees-Melou, Martin, Coulibaly, Le Cardinal, Locko), l'équipe d’Eric Roy a peut-être surpris son adversaire avec un changement de système au coup d’envoi.

Auteur d'un but et d'une passe décisive, le Brestois Mahdi Camara a été l'homme clé de la victoire des Bretons samedi contre Lyon en Ligue 1 au Stade Francis-Le Blé de Brest. ( AFP / Fred TANNEAU )

Le schéma en 4-4-2 en losange a permis aux Finistériens de se déployer en nombre dans la moitié de terrain lyonnaise et d'imposer un pressing et des transitions tranchantes.

Intenable, Mahdi Camara a concrétisé la domination brestoise en plaçant une frappe imparable à la réception d’un ballon repoussé par Lucas Perri (1-0, 8e).

L’ancien Stéphanois, qui avait chambré le parcage lyonnais au passage, en a rajouté une couche en se muant en passeur décisif, d’une subtile talonnade pour Ludovic Ajorque, qui s’est arraché pour marquer du "pointu" le but du break (2-0, 25e).

- Haidara et Amavi blessés -

Totalement inoffensifs pendant une demi-heure, les Lyonnais ont sorti peu à peu la tête de l'eau en fin de première période, alors que Brest semblait marquer le pas physiquement.

C’est finalement Jordan Veretout, à la réception d'un bon débordement et d'un centre en retrait de Malik Fofana qui a redonné espoir à l’OL dans le temps additionnel de la première période (2-1, 45+2).

On pouvait alors craindre pour Brest, d'autant que Lyon a affiché un visage bien plus entreprenant lors du second acte, mais en "mode Ligue des Champions", les Ty Zefs ont fait preuve de la solidité qu'ils ont maintes fois affichée sur la scène continentale.

Ils le doivent notamment à leur gardien Marco Bizot très solide et qui a écœuré Alexandre Lacazette en remportant un face à face à la 29e avant de repousser une tête à bout portant à la 69e.

L'entraîneur de Lyon Pierre Sage pendant la rencontre de L1 entre son équipe et Brest samedi au Stade Francis-Le Blé de Brest. ( AFP / Fred TANNEAU )

La VAR a apporté une contribution équilibrée aux débats en refusant une égalisation à Corentin Tolisso juste avant la pause, puis un troisième but brestois à Mama Baldé pour un hors-jeu qui s'est compté en millimètres.

La double mauvaise nouvelle pour Brest est la sortie de Massadio Haidara puis de son remplaçant Jordan Amavi tous deux sur blessures, dans un secteur défensif déjà fort déplumé.

En plein mercato, Brest va sans doute redoubler de réflexion s'il veut passer sans encombre une séquence folle où il affrontera encore six équipes d’ici au 1er février, dont ses deux matchs de Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid, et le PSG en championnat.