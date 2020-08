L1: Lens-PSG reporté, entre incompréhension et calendrier chargé

Les joueurs du Paris-SG avant la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, à Lisbonne, le 23 août 2020 ( POOL / Manu Fernandez )

C'est un report qui fait jaser: le Paris SG, qui se remet de sa finale perdue en Ligue des champions, a obtenu d'ajourner son match de reprise de Ligue 1 à Lens, initialement prévu samedi, suscitant l'incompréhension en Artois.

Le champion de France et vice-champion d'Europe a-t-il obtenu un passe-droit ? Revenu lundi de Lisbonne, au lendemain de sa défaite contre le Bayern Munich (1-0), le PSG a demandé et obtenu ce report au 10 septembre à 21h00, "en accord avec le club du RC Lens et le diffuseur Canal+", a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP).

Il faut dire que les Parisiens n'avaient sans doute pas la tête à la L1, mettant en avant ce calendrier exceptionnel qui les empêchait de se préparer correctement pour cette 2e journée du Championnat après avoir été pendant près de deux semaines en vase clos au Portugal, pour le "Final 8".

Ce report a des conséquences sur un calendrier déjà congestionné: s'il bénéficiera de repos supplémentaire cette semaine et la suivante, puisque les matches internationaux hors d'Europe, notamment en Amérique du Sud, prévus début septembre ont été annulés en raison des risques sanitaires, le PSG doit tout de même s'attendre à une rentrée chargée.

- "Pas la Ligue 1 PSG" -

L'attaquant et le défenseur du Paris-SG, Kylian Mbappé (g) et Presnel Kimpembe, avant le match amical contre le Celtic Glasgow, au Parc des Princes, le 21 juillet 2020 ( AFP / FRANCK FIFE )

En effet, son déplacement au stade Bollaert-Delelis le jeudi 10 septembre au soir s'intercale entre France-Croatie (le 8 septembre) pour les internationaux français, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, et le choc contre Marseille au Parc des Princes (le 13).

Avec Metz le 16 septembre (21h00) et Nice le 20 (13h00), cela lui fait quatre matches de L1 en dix jours.

Même si le RCL a donné son accord au report de la rencontre, cette décision n'a pas été appréciée à Lens, où le maire Sylvain Robert (PS) s'est fendu d'un communiqué pour tacler le PSG.

"Le PSG a perdu la finale de la Ligue des champions et à défaut de parader pour sa prochaine rencontre de championnat, souhaite le report du match face au Racing Club de Lens pour récupérer physiquement", s'agace-t-il, critiquant la nouvelle date choisie.

"Comment expliquer aux supporters Sang et Or qu'ils devront se déplacer en semaine pour supporter leur équipe parce que le PSG frustré par sa défaite sollicite un report de match ?", déplore M. Robert. Avant de conclure: "Soyons sérieux, on joue la Ligue 1 Uber Eats, pas la Ligue 1 PSG !".

- "Ça va contre les intérêts du club" -

Supporters de Lens au stade Bollaert lors de la rencontre amicale contre Dijon, le 15 août 2020 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Même avis du côté des supporters lensois, qui redoutent l'enchaînement de la réception du PSG le 10 septembre puis "un match capital à Lorient, un concurrent direct pour le maintien" le 13 septembre.

"On est agacé car ça va contre les intérêts du club", a déclaré à l'AFP Mathieu Fourdrinier, secrétaire de la Fédération Lens United qui regroupe plusieurs associations de supporters lensois.

Le PSG a fait savoir à l'AFP qu'il ne souhaitait pas entrer dans la polémique, affirmant que ses joueurs méritaient du repos dans ces "circonstances exceptionnelles" et que la décision avait été prise avec l'accord de tous.

Conséquence du report sur cette 2e journée, le match entre Strasbourg et Nice, initialement programmé dimanche à 17h00, a été avancé à samedi (21h00), sur le créneau qu'occupait Lens-PSG.

Et l'inquiétude grandit pour la suite du calendrier, alors que, selon le protocole sanitaire appliqué à la L1, les cas de Covid-19 détectés au sein des effectifs sont susceptibles d'entraîner de nouveaux reports de matches.

Pour l'heure, aucune des deux premières journées de Ligue 1, qui a repris le 21 août après cinq mois d'interruption dus à la pandémie de coronavirus, ne s'est déroulée de manière complète.

Le premier week-end de compétition a été amputé des rencontres de Lyon (à Montpellier) et du Paris SG (contre Metz), mobilisés par la C1 à Lisbonne, ainsi que de l'affiche entre Marseille et Saint-Etienne, reportée en raison de plusieurs cas de contamination au Covid-19 à l'OM.

ah-nb/jed/fbx