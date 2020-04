Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L1/L2 : Réduction provisoire des salaires Reuters • 08/04/2020 à 09:06









L1/L2 : Réduction provisoire des salaires par Francisco Rodriguez (iDalgo) Le groupe de travail de la LFP sur le « dialogue social » a validé un compromis pour une baisse provisoire des revenus des joueurs. Cet effort peut aller jusqu'à 50 % pour les gros revenus. L'intégralité des sommes non perçues pendant l'arrêt du championnat devra cependant leur être versée à la fin de la saison. Afin d'entériner cet accord, le groupe de travail attendait plusieurs réponses de la part du Ministère de l'Economie et des Finances, réponses qu'il a eues ce jour. Celui-ci a notamment accepté une exonération de charges en attendant que les clubs perçoivent les recettes des droits télé "dues" et "en attente"

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.