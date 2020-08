Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L1 : L'après-midi des premières Reuters • 30/08/2020 à 21:17









par Adonis Vesin (iDalgo) Huit buts en quatre matches. Aucun nul. Le multiplex de ce dimanche après-midi était agréable à suivre. Saint-Étienne, Bordeaux, Nantes et Monaco ont décroché leur première victoire de la saison. Dans son chaudron de Geoffroy Guichard, Saint-Étienne, grâce à un doublé de Romain Hamouma (19e, 51e), a battu le promu lorientais. Nantes a aussi gagné dans son antre (2-1). Girotto (11e) et Louza (27e) ont mis les Canaries à l'abri alors que Ferhat (57e) a réduit l'écart. Monaco s'est imposé à Metz grâce au deuxième but de la saison du nouvel international espoir français Badiashile (22e). Enfin, Bordeaux a disposé d'Angers 2-0 (Maja 25e, Basic 27e).

