L1: Brest se fait peur, Montpellier se donne de l'air

Les supporters de Brest lors du match remporté 4-3 face à Metz, le 7 avril 2024 au stade Francis-Le-Blé ( AFP / LOIC VENANCE )

Brest s'est fait peur mais a battu Metz 4-3 pour conforter sa deuxième place en Ligue 1 et s'approcher de la Ligue des champions, dimanche lors d'une 28e journée où Montpellier a remporté contre Lorient (2-0) un match crucial pour le maintien.

Metz est revenu de 4-1 à 4-3 mais le Stade Brestois a conservé une victoire qui lui assure de rester dauphin du Paris Saint-Germain et surtout lui offre dix points d'avance sur la cinquième place, occupée par Lens, tenu en échec samedi par Le Havre (1-1).

Une place sur le podium envoie directement en C1, et la quatrième en qualifications, Brest compte quatre longueurs d'avance sur Monaco (4e), qui joue à Rennes (17h05), et sur Lille (3e), qui a battu Marseille (3-1) vendredi.

Le capitaine de Montpellier Téji Savanier félicité par ses coéquipiers après son penalty réussi contre Lorient, le 7 avril 2024 à la Mosson ( AFP / Sylvain THOMAS )

A l'autre bout du classement, Montpellier a signé une victoire très précieuse contre le barragiste Lorient. La Paillade vient de remporter deux matches contre des adversaires directs, après son succès au Havre (2-0), et compte désormais six points d'avance sur les Merlus.

Les deux autres matches de dimanche après-midi se sont soldés par des 0-0 entre Strasbourg et Toulouse et entrer Reims et Nice.

Le Gym double Lens et prend la 5e place, et les Champenois dépassent l'OM pour prendre le 7e place, qualificative pour la Ligue Europa Conférence si le PSG gagne la Coupe de France contre Lyon.

Le Racing alsacien et le "Téfécé" comptent un point de plus que Montpellier et s'approchent aussi du maintien.

Nantes, deux points devant Lorient, peut distancer les Merlus s'il bat Lyon dans le dernier match de la journée (20h45), joué à huis clos, La Beaujoire étant fermée pour les fumigènes utilisés par certains de ses supporters.