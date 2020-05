L1 - Bistro Régent reste sponsor maillot de Bordeaux la saison prochaine

Bistro Régent, principal sponsor maillot de Bordeaux qui a suspendu provisoirement le partenariat le liant aux Girondins au début de la crise du coronavirus, va poursuivre son engagement avec la saison prochaine avec le club, a annoncé ce dernier vendredi.

"Le FC Girondins de Bordeaux et la société Bistro Régent sont convenus de poursuivre la saison prochaine l'application du contrat de partenariat qui les lie, indique le club au scapulaire dans un communiqué. Ainsi la marque Bistro Régent sera présente sur le maillot des équipes du Club sur les terrains de leurs ligues respectives".

De son côté, Marc Vanhove, le Président Directeur Général de Bistro Régent, une chaîne de plus de 150 restaurants à travers la France, a écrit que "par cet engagement, Bistro Régent exprime sa pleine confiance dans la capacité des équipes du club d'atteindre les objectifs ambitieux qu'elles se sont assignées".

Le contrat liant les Girondins et le Bistro Régent, signé en 2019 et courant sur quatre ans, prévoit le versement d'une somme comprise entre 1,4 et 2,5 millions d'euros par an, qui varie en fonction du classement des Girondins chaque fin de saison.

Fin mars, M. Vanhove avait suspendu temporairement le partenariat le liant aux Girondins au prétexte qu'ils "nous doivent une prestation qu'ils ne peuvent pas assumer actuellement puisqu'ils ne jouent pas".