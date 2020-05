Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'usine Renault de Sandouville rouvrivra vendredi Reuters • 20/05/2020 à 13:21









L'USINE RENAULT DE SANDOUVILLE ROUVRIVRA VENDREDI PARIS (Reuters) - L'usine Renault de Sandouville (Seine-Maritime), arrêtée depuis deux semaines sur décision de justice liée à la pandémie de coronavirus, rouvrivra ce vendredi, a-t-on appris mercredi de source syndicale. Renault y avait suspendu la production le 7 mai dernier après une décision de justice critiquant les modalités de présentation des mesures sanitaires renforcées mises en place par le constructeur automobile. L'usine, qui employait l'an dernier environ 1.900 personnes, avait été la deuxième usine française de Renault à reprendre une activité partielle fin avril. (Gilles Guillaume; Édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.