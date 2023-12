L’US Revel ne compte pas faire de la figuration face au PSG

L’Occitanie reve(l) d’un exploit.

L’US Revel s’apprête à vivre le match de sa vie face au Paris Saint-Germain en 32 e de finale de la Coupe de France le 7 janvier prochain à 20h45. Pensionnaire de Régionale 1 et sixième de son groupe, les Occitans n’entendent pas complexer de leur statut d’outsider venu pour perdre. L’entraîneur Nicolas Giné n’a « pas envie de venir faire un match de gala » , comme il l’affirmait à RMC ce mercredi. Ce dernier n’entend pas non plus venir avec « un plan anti-Mbappé » et veut surtout prouver que « le football amateur peut rivaliser avec ces grosses équipes même si c’est très compliqué ». …

