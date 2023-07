L'Union européenne doit avancer sur le dossier Mercosur, estime l'ambassadeur d'Espagne

L'Union européenne doit se garder de tout immobilisme sur l'accord commercial avec les pays du Mercosur, a estimé jeudi l'ambassadeur d'Espagne à Paris, appelant à établir "une feuille de route" et donner "une échéance" lors du sommet des 17 et 18 juillet à Bruxelles.

L'UE et le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) ont conclu un accord commercial en 2019, après plus de vingt ans de négociations complexes, mais celui-ci n'a pas été ratifié en raison notamment des préoccupations européennes sur les politiques environnementales, en particulier du Brésil.

Victorio Redondo Baldrich, dont le pays a pris la présidence de l'UE, a rappelé qu'un "document détaille des engagements" additionnels.

"Dans tous les cas, l'Espagne a l'intention de donner un élan définitif à ce dossier car celui-ci est important d'un point de vue économique et commercial mais fondamental d'un point de vue géostratégique", a-t-il déclaré lors d'une audition au Sénat.

"Là où l'UE ne sera pas présente, d'autres puissances parfois avec des valeurs différentes aux nôtres le seront", a-t-il mis en garde, exhortant à ne pas attendre "pour toujours" et "à ne pas laisser le sujet éternellement sans solution".

Les agriculteurs français font pression sur le gouvernement pour que cet accord ne soit pas signé arguant qu'ils sont soumis à des réglementations bien plus strictes que les agriculteurs brésiliens par exemple.

Ils redoutent aussi un afflux de produits en provenance du Brésil au détriment de leur propre production.

"Nous comprenons la position de la France, nous comprenons le souci des agriculteurs", a assuré le diplomate. Mais il est nécessaire de prendre des décisions "dans une perspective stratégique".

Pour le prochain sommet européen - CELAC (Communauté d'États latino-américains et caraïbes), Madrid ne table toutefois pas sur un accord, a-t-il néanmoins précisé.

"Si on avait un accord, ce serait magnifique mais le plus important est d'avoir conscience tous de l'importance de cet accord (...) et qu'il faut faire un chemin commun", a dit Victorio Redondo Baldrich.

"On doit au moins sortir du sommet avec une feuille de route, avec un mandat pour négocier quelques étapes pendant notre présidence ou la prochaine", a-t-il souhaité.

Les pays du Mercosur réunis en début de semaine en Argentine avaient, eux, appelé à une relation plus équilibrée avec l'Union européenne.

L'Argentine et le Brésil, les deux plus grandes économies d'Amérique du Sud, s'étaient aussi élevées contre les exigences "inacceptables" et "partiales" de Bruxelles en matière d'environnement, dans le cadre des discussions sur l'accord commercial.