L’Union des clubs européens, le nouveau syndicat pour les petits et moyens clubs

Un nouveau pion sur l’échiquier.

L’Union des clubs européens vient d’être lancée, ce mardi, à Bruxelles. Le syndicat a pour but de représenter les « petits et moyens » clubs et de peser face aux « grands » qui accaparent l’immense majorité des revenus. Comme le précise RMC Sport, elle sera présidée par Dennis Gudasic, secrétaire général, et les avocats Katarina Pijetlovic et Gareth Farrelly. L’association ne veut pas « remplacer l’ECA (Association européenne des clubs), mais apporter un contrepoids à l’influence qu’ont les gros clubs, à travers l’ECA » , sur la gestion et les finances du football européen, souligne Katarina Pijetlovic, spécialiste du droit du sport, lors de la conférence de presse.…

TJ pour SOFOOT.com