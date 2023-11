L’Union Berlin se sépare de son coach historique

La fin de l’Union sacrée.

Mal en point en championnat, puisqu’elle pointe à la dernière place après 11 journées (six points seulement) et est dernière de son groupe en Ligue des champions, l’Union Berlin a décidé de se séparer de son entraîneur, Urs Fischer, comme annoncé ce mercredi. C’est la fin d’une collaboration de cinq ans, qui aura vu le technicien décrocher une montée en première division, la première de l’histoire du club, dès 2018, avant de se qualifier en Coupe d’Europe lors des trois dernières saisons, arrachant même la qualification en Ligue des champions l’an passé. Avec 13 défaites en 14 matchs, et aucune victoire depuis le mois d’août, il y avait urgence pour les coéquipiers de Leonardo Bonucci et Lucas Tousart.…

JF pour SOFOOT.com