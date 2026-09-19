L'Union Berlin sait pour qui elle ne votera pas au Ballon d'or

Le Ballon d’or rend fou, épisode 7576976. La campagne au Ballon d’or, qui sera décerné le 26 octobre prochain, bat plus que jamais son plein, et tous les coups sont permis ces derniers jours. Et même si elle ne compte aucun candidat dans ses rangs, l’Union Berlin compte bien participer à cette petite fête, en se payant la tête de Lamine Yamal . « Est-ce que ce vaurien de 19 ans de Barcelone n’aurait pas pu simplement fermer sa bouche ? Kane et Olise sont aujourd’hui vraiment en feu et prouvent qu’ils sont du calibre Ballon d’or » , a purement et simplement écrit le club allemand sur son compte X.

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TB pour SOFOOT.com