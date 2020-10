Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Union Berlin croque Mayence Reuters • 02/10/2020 à 22:51









L'Union Berlin croque Mayence par Samuel Messberg (iDalgo) L'Union Berlin s'est imposé dans le cadre de la 3ème journée de Bundesliga devant son public sur le Score de quatre à zéro contre Mayence. Un match maîtrisé de bout en bout par les joueurs de la capitale. Le score n'était pourtant que de un but à zéro à la mi-temps après l'ouverture du score de Kruse à la 13ème minute. Mais dès le retour des vestiaires ils n'ont laissé aucune chance à Mateta et ses coéquipiers. Ingvartsen à la 49ème minute à doublé la mise. C'est ensuite Friedrich et Pohjanpalo aux 63ème et 64ème minutes qui sont venus conclure cette victoire berlinoise, leur première en trois matchs. Les vainqueurs du jour se déplaceront à Schalke après la trêve tandis que Mayence recevra Leverkusen. Suite de cette 3ème journée demain avec notamment Leipzig qui reçoit Schalke 04 et Francfort contre Hoffenheim.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.