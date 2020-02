« L'Union africaine est essentielle dans la résolution du conflit libyen »

Parmi les voix qui s'élèvent pour une plus grande implication de l'Afrique dans la résolution du conflit libyen, le continent peut désormais compter sur celle d'Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit favorable samedi à ce que l'Union africaine (UA) joue un rôle plus important dans la médiation de la crise libyenne, disant comprendre la « frustration » de cette organisation jusqu'à présent « mise à l'écart » dans ce dossier. « Nous pensons qu'il est absolument essentiel d'associer l'UA dans la recherche d'une solution au conflit libyen », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Addis-Abeba, où a eu lieu dimanche et lundi le 33e sommet annuel de l'organisation panafricaine.Celle-ci s'est en effet récemment plainte d'avoir été « systématiquement ignorée » sur le dossier libyen, géré principalement par l'ONU. Les pays européens, notamment la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis à l'origine de l'offensive militaire post-2011, y occupent une place prépondérante. « Je comprends parfaitement cette frustration, l'Afrique a été mise à l'écart concernant la Libye », a reconnu Antonio Guterres, plaidant pour un renforcement de la collaboration entre l'ONU et l'UA.Lire aussi : À Addis-Abeba, l'Union africaine veut « faire taire les armes »Lire aussi : Sassou sur la Libye : « Nous condamnons toutes les ingérences extérieures »Des « solutions africaines »Cette dernière, qui a...