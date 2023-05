information fournie par So Foot • 15/05/2023 à 12:58

L’UNFP envoie un message concernant la journée contre l’homophobie

Une réaction institutionnelle, enfin.

La journée de lutte contre l’homophobie organisée ce week-end a été mouvementée par le refus de certains joueurs d’y participer et les commentaires vis-à-vis du contexte. Ainsi, un retour officiel était attendu et la première réponse provient de l’UNFP. Dans un communiqué publié sur son site, l’Union nationale des footballeurs professionnels a, dans un premier temps, souligné que la majorité des acteurs concernés ont pris part à ce mouvement de lutte : « Elle a pris connaissance de la volonté de quelques joueurs de ne pas s’associer à cette juste cause. Des cas isolés […] qui ne doivent pas faire oublier que la presque totalité des footballeurs professionnels de nos championnats s’est donc engagée, ce week-end, contre l’homophobie. » Quelques lignes pour exprimer une frustration certaine.…

MLM pour SOFOOT.com