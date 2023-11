information fournie par So Foot • 22/11/2023 à 17:33

L’UNFP dénonce à son tour le trop-plein de matchs

L’UNFP n’en peut plus.

Dans un communiqué publié ce mercredi et intitulé « Quand écouteront-ils les joueurs » , le syndicat des joueurs professionnels s’alarme une nouvelle fois de la cadence infernale imposée par le calendrier international et continental, qui pousse les joueurs à la limite et a provoqué une cascade de blessures lors de la dernière trêve internationale. Le syndicat des joueurs professionnels s’inquiète ainsi du peu d’écoute des dirigeants : « Si les dirigeants sont bien obligés de nous entendre, il est rare qu’ils nous… écoutent, surtout lorsque les intérêts en jeu dépassent les limites du terrain. » …

JF pour SOFOOT.com