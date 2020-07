Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UNESCO pourrait réviser le statut de Sainte-Sophie en cas de modification Reuters • 10/07/2020 à 07:15









L'UNESCO POURRAIT RÉVISER LE STATUT DE SAINTE-SOPHIE EN CAS DE MODIFICATION Paris (Reuters) - L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a annoncé jeudi devoir être notifiée de tout changement dans le statut du musée de Sainte-Sophie à Istanbul, alors que la Turquie envisage de rendre à l'ex-basilique son statut de mosquée. L'Unesco a précisé à Reuters que Sainte-Sophie était inscrite sur sa liste du patrimoine mondial de l'humanité en tant que musée. "Toute modification nécessite une notification préalable par l'Etat concerné à l'Unesco, puis le cas échéant, un examen par le Comité du Patrimoine mondial", a déclaré l'organisation dans un communiqué. L'Unesco a ajouté avoir communiqué ses préoccupations à la Turquie dans plusieurs courriers et qu'elle avait transmis ce message jeudi à l'ambassadeur de Turquie auprès de l'Unesco. "Nous appelons les autorités turques à entamer un dialogue avant toute prise de décision qui pourrait porter atteinte à la valeur universelle du site", a dit l'Unesco. Le site, qui reflète la rencontre de l'Europe et de l'Asie au cours de plusieurs siècles est l'un des monuments les plus visités en Turquie. (Leigh Thomas; version française Camille Raynaud)

