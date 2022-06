L'Unédic confirme son retour dans le vert en 2022

L'Unédic a confirmé mercredi son retour dans le vert après la crise du Covid, avec un excédent prévu à 2,5 milliards d'euros cette année, qui permettra au régime d'assurance chômage d'entamer le remboursement de son énorme dette.

Cet excédent a été revu légèrement à la hausse par rapport aux précédentes prévisions de février (+2,2 mds).

La diminution du nombre de demandeurs d'emploi et les nouvelles règles d'assurance chômage appliquées depuis fin 2021 "contribueraient à diminuer les dépenses d'indemnisation" qui passeraient de 49,4 à 40 milliards, selon le communiqué de l'organisme paritaire qui présentait ses prévisions financières à l'horizon 2024.

Quant aux recettes, elles augmenteraient pour atteindre 42,5 milliards, du fait principalement de la dynamique des salaires liée à l'inflation.

Cette stabilisation des dépenses et cette augmentation des recettes se poursuivraient les années suivantes, permettant un excédent de 3,1 milliards en 2023 et 4,2 en 2024.

Sur ces trois années 2022-2024, "les deux tiers des excédents résultent de la mise en oeuvre de la réforme d'assurance chômage", souligne l'Unédic.

En conséquence, la dette, après un pic de 63,6 milliards en 2021 dont 18,7 du fait des mesures d'urgence prises pendant le Covid (comme par exemple l'activité partielle), devrait être ramenée à 61,1 milliards en 2022, puis 58 en 2023 et 53,7 en 2024.

Les créations d'emploi, après un nombre "exceptionnel" en 2021 (+678.000), se poursuivraient en 2022 "à un moindre niveau" (+79.000), en dépit d'un premier trimestre dynamique".

Sur 2023 et 2024, "le rythme de croissance reviendrait à un niveau proche d'avant-crise (respectivement 1,7% et 1,8%) et les créations d'emplois seraient plus limitées (respectivement +52.000 et +80.000)", ajoute l'Unédic.

Cette évolution "est conditionnée par le contexte économique et géopolitique", prévient cependant l'organisme.