L’UNECATEF dénonce la valse des entraîneurs en Ligue 1

Trop, c’est trop.

Dans un communiqué publié ce dimanche, l’Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques du Football français (UNECATEF) pousse un coup de gueule contre le trop grand nombre d’entraineurs licenciés cette saison. « Seuls 4 entraineurs qui ont débuté sur un banc de Ligue 1 le Week-end du 5 et 7 août 2022 seront à nouveau en poste début aout pour la saison 2023/2024. Et encore on ne se sait pas ce que nous réserve l’inter-saison » , constate le syndicat. En plus d’évoquer des raisons plutôt fallacieuses pour justifier ces licenciements, l’UNECATEF en profite pour dézinguer Toulouse.…

FP pour SOFOOT.com