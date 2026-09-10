L'un des suspects insulte les policiers au procès du cambriolage de Donnarumma
Ambiance tendue. Ce jeudi, le premier jour du procès se tenait à Paris, trois ans après le violent cambriolage dont ont été victimes Gianluigi Donnarumma et sa compagne, et les oreilles de certains ont sifflé. D’après les informations de L’Équipe , Ilyas Kherbouch, suspecté d’être le commanditaire du home-jacking, s’est montré particulièrement agressif envers les policiers .
« Venez même à 50 000 »
« Hé, gros fils de pute. Viens devant moi, viens, je vais niquer ta mère » , a-t-il lancé. Quand d’autres membres des forces de l’ordre sont entrés dans la salle d’audience, il n’a pas baissé le ton pour autant : « Venez même à 50 000 … Hé, lui là, je lui baise sa mère. Bande de salopes. » …
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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