L'un des suspects insulte les policiers au procès du cambriolage de Donnarumma

L'un des suspects insulte les policiers au procès du cambriolage de Donnarumma

Ambiance tendue. Ce jeudi, le premier jour du procès se tenait à Paris, trois ans après le violent cambriolage dont ont été victimes Gianluigi Donnarumma et sa compagne, et les oreilles de certains ont sifflé. D’après les informations de L’Équipe , Ilyas Kherbouch, suspecté d’être le commanditaire du home-jacking, s’est montré particulièrement agressif envers les policiers .

« Venez même à 50 000 »

« Hé, gros fils de pute. Viens devant moi, viens, je vais niquer ta mère » , a-t-il lancé. Quand d’autres membres des forces de l’ordre sont entrés dans la salle d’audience, il n’a pas baissé le ton pour autant : « Venez même à 50 000 … Hé, lui là, je lui baise sa mère. Bande de salopes. » …

EL pour SOFOOT.com