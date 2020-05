Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Ultra-Trail du Mont-Blanc annulée en raison de l'épidémie de Covid-19 Reuters • 20/05/2020 à 13:13









L'ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC ANNULÉE EN RAISON DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 PARIS (Reuters) - L'édition 2020 de la course Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) a été annulée comme de nombreux autres événements sportifs en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs de cette épreuve réunissant des milliers de personnes venues de plus de 100 pays à travers le monde. "Nous avons le regret d'annoncer qu'en raison de la pandémie de COVID-19, l'édition 2020 de l'UTMB Mont-Blanc ne pourra pas avoir lieu du 24 au 31 août", écrivent-ils dans un communiqué. "Trop d'incertitudes demeurent aujourd'hui quant au contexte sanitaire, économique et social dans les prochains mois. Renoncer à l'UTMB Mont-Blanc, c'est faire preuve de solidarité et de responsabilité envers tous les coureurs qui ne pourraient pas venir parce qu'ils ne peuvent pas voyager, parce qu'ils n'ont pas pu s'entraîner, parce qu'ils n'ont plus les moyens, parce qu'ils ont peur pour leur santé", ajoutent les organisateurs, donnant rendez-vous aux mordus de l'endurance extrême en 2021 et au-delà. (Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

