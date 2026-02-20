L'Ukraine va boycotter la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques 2026

L'Ukraine va boycotter la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milan-Cortina 2026 en raison de la présence de dix athlètes russes et biélorusses, a annoncé le Comité paralympique ukrainien dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi.

"Le Comité national paralympique ukrainien déclare que l'équipe paralympique ukrainienne et le Comité national paralympique ukrainien boycottent la cérémonie d'ouverture des 14es Jeux paralympiques d'hiver et exigent que le drapeau ukrainien ne soit pas utilisé lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques 2026", est-il écrit dans le communiqué.

La cérémonie d'ouverture est prévue le 6 mars prochain à Vérone (Italie). Le Comité international paralympique (IPC) a annoncé plus tôt dans la semaine que six athlètes russes et quatre athlètes biélorusses participeront aux Jeux paralympiques avec leur hymne et leur drapeau.

