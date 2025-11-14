L'Ukraine signale une attaque russe "massive" à Kyiv, 3 morts et 26 blessés

(Actualisé avec nouveau bilan, précisions et déclarations de Zelensky)

L'armée russe a lancé dans la nuit de jeudi à vendredi une attaque "massive" de drones et de missiles contre Kyiv, ont déclaré les autorités locales, indiquant que des bâtiments résidentiels ont été ciblés et signalant des explosions et des incendies à travers la capitale ukrainienne.

Par ailleurs, des drones et des bombes guidées russes ont été tirées contre plusieurs autres régions du pays, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne.

Au total, la Russie a tiré 430 drones et 18 missiles contre l'Ukraine, a indiqué le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"Il s'agit d'une attaque délibérément calculée visant à causer un maximum de dégâts sur les personnes et les infrastructures civiles", a-t-il dénoncé sur le réseau X.

A Kyiv, les premiers bilans font état de trois morts et de 26 blessés, dont quatre en soin à l'hôpital, parmi lesquels une femme enceinte et une personne dans un état très grave, a fait savoir le maire de la ville, Vitali Klitschko.

Dans la capitale ukrainienne, où vivent environ trois millions de personnes, des tours résidentielles, une école, un centre médical et des bâtiments administratifs ont été endommagés ou incendiés, ont précisé les autorités.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a souligné qu'une trentaine de résidences avaient été endommagées et a exhorté ses homologues du G7 à mettre rapidement en œuvre les mesures abordées mercredi au

Canada

.

"Cette attaque russe brutale démontre le besoin urgent de nouvelles contributions à la défense de l'Ukraine et de nouvelles mesures pour accroître la pression sur la Russie, notamment la décision tant attendue sur le gel des avoirs (russes)", écrit Andrii Sybiha sur X.

"Les Russes frappent des immeubles résidentiels", a écrit pour sa part le chef de l'administration militaire de la région de Kyiv, Timour Tkachenko, sur la messagerie Telegram.

La Russie a déployé à la fois des drones et des missiles, a-t-il ajouté. Des équipes de secours ont été dépêchées dans différents quartiers de Kyiv, a-t-il dit également.

Vitali Klitschko a déclaré que le réseau de chauffage urbain a été endommagé, provoquant l'interruption des services dans un quartier de la ville. Le maire de Kyiv a prévenu de possibles perturbations dans l'alimentation en électricité et en eau.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des incendies en plusieurs lieux de la capitale ukrainienne, avec des habitants massés à l'extérieur d'immeubles résidentiels endommagés.

(Ron Popeski et Bogdan Kochubey; avec Anastasiia Malenko; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)