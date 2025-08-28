 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Ukraine signale une attaque nocturne massive de la Russie contre Kyiv
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 06:27

(Actualisé tout du long)

La capitale ukrainienne Kyiv a été visée par une attaque nocturne massive de la Russie, avec des drones et des missiles, ont déclaré les autorités locales jeudi matin, ajoutant qu'au moins quatre personnes ont été tuées et plus d'une vingtaine d'autres blessées, tandis que des bâtiments ont été endommagés.

Deux enfants figurent parmi les quatre personnes tuées, a déclaré le ministre ukrainien de l'Intérieur, Ihor Klymenko, via la messagerie Telegram.

Il a fait état également de plus de 20 blessés, tandis que le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a indiqué que 22 personnes dont trois enfants ont été blessées dans l'attaque.

Le chef de l'administration militaire de la ville de Kyiv a déclaré que des drones et des missiles ont été lancés pendant l'attaque.

"Des frappes combinées, en provenance de différentes directions. Et le ciblage systématique d'immeubles résidentiels ordinaires", a dit Tymour Tkachenko sur la messagerie Telegram, dénonçant le "style typique" des attaques russes.

Deux bâtiments résidentiels situés sur les rives du Dniepr ont subi d'importants dégâts, a-t-il également rapporté.

Les autorités locales ont listé un certain nombre de bâtiments endommagés dans l'attaque, dont des tours résidentielles.

Les services de secours étaient à l'oeuvre dans plus d'une vingtaine de sites à travers Kyiv, selon Tymour Tkachenko, alors que de multiples incendies ont été signalés dans la ville.

(Rédigé par Ron Popeski; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank