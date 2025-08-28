L'Ukraine signale une attaque nocturne massive de la Russie contre Kyiv

(Actualisé tout du long)

La capitale ukrainienne Kyiv a été visée par une attaque nocturne massive de la Russie, avec des drones et des missiles, ont déclaré les autorités locales jeudi matin, ajoutant qu'au moins quatre personnes ont été tuées et plus d'une vingtaine d'autres blessées, tandis que des bâtiments ont été endommagés.

Deux enfants figurent parmi les quatre personnes tuées, a déclaré le ministre ukrainien de l'Intérieur, Ihor Klymenko, via la messagerie Telegram.

Il a fait état également de plus de 20 blessés, tandis que le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a indiqué que 22 personnes dont trois enfants ont été blessées dans l'attaque.

Le chef de l'administration militaire de la ville de Kyiv a déclaré que des drones et des missiles ont été lancés pendant l'attaque.

"Des frappes combinées, en provenance de différentes directions. Et le ciblage systématique d'immeubles résidentiels ordinaires", a dit Tymour Tkachenko sur la messagerie Telegram, dénonçant le "style typique" des attaques russes.

Deux bâtiments résidentiels situés sur les rives du Dniepr ont subi d'importants dégâts, a-t-il également rapporté.

Les autorités locales ont listé un certain nombre de bâtiments endommagés dans l'attaque, dont des tours résidentielles.

Les services de secours étaient à l'oeuvre dans plus d'une vingtaine de sites à travers Kyiv, selon Tymour Tkachenko, alors que de multiples incendies ont été signalés dans la ville.

(Rédigé par Ron Popeski; version française Jean Terzian)