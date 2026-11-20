Les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote ont frappé 40 sites pétroliers et cibles du secteur de la défense russes au cours des 50 derniers jours, a déclaré vendredi le commandant de cette unité.

Dans un message publié sur la messagerie Telegram, Robert "Magyar" Brovdi a précisé que cinq cibles avaient été touchées à plusieurs reprises. Il a ajouté que l'usine chimique de Dorogobouj, située dans la région russe de Smolensk, avait été frappée le 10 et le 20 novembre.

Le gouverneur de Smolensk, Vassili Anokhine, a déclaré pour sa part sur Telegram qu'une attaque de drone ukrainienne avait endommagé un site industriel dans la région, située dans le sud-ouest de la Russie, sans donner plus de précisions.

Reuters n'a pu vérifier dans l'immédiat cette dernière information.

Par ailleurs, au lendemain du sommet à Shenzhen qui a réuni les présidents américain, chinois et russe, tandis qu'une réunion de la "Coalition des volontaires" se tenait au même moment à Berlin, Moscou a affirmé que la visite de représentants de l'Union européenne en Russie était "à l'étude", selon l'agence de presse russe Interfax.

L'option d'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan, même sous la forme d'une "quasi-adhésion", est inacceptable pour la Russie, a prévenu le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, cité par Interfax, faisant référence à d'éventuelles garanties de sécurité pour l'Ukraine en vertu de l'article 5 du traité de Washington.

Lors d'un sommet économique vendredi à Berlin, le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que l'Ukraine devait continuer à progresser rapidement dans ses réformes, notamment en matière d'état de droit et de lutte contre la corruption. Il a jugé que cela était une condition préalable à toute nouvelle aide financière et à tout nouvel investissement.

Le chef du gouvernement allemand va recevoir lundi le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a déclaré le porte-parole du gouvernement.

(Reportage rédaction de Reuters, avec la contribution de Lina Golovnya Miranda Murray; version française Claude Chendjou)