Les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote ont frappé 40 sites pétroliers et cibles du secteur de la défense russes au cours des 50 derniers jours, a déclaré vendredi le commandant de cette unité.

Dans un message publié sur la messagerie Telegram, Robert "Magyar" Brovdi a indiqué que cinq cibles avaient été touchées à plusieurs reprises. Il a ajouté que l'usine chimique de Dorogobouj, située dans la région russe de Smolensk, avait été frappée le 10 et le 20 novembre.

Le gouverneur de Smolensk, Vassili Anokhine, a déclaré pour sa part sur Telegram qu'une attaque de drone ukrainienne avait endommagé un site industriel dans la région, sans plus de précisions.

Reuters n'a pu vérifier dans l'immédiat cette dernière information.

Par ailleurs, au lendemain du sommet à Shenzhen qui a réuni les présidents américain, chinois et russe, tandis qu'une réunion de la "Coalition des volontaires" se tenait au même moment à Berlin, Moscou a affirmé que la visite de représentants de l'Union européenne en Russie était "à l'étude", selon l'agence de presse russe Interfax.

L'option d'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan, même sous la forme d'une "quasi-adhésion", est inacceptable pour la Russie, a prévenu le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, cité par Interfax, faisant référence à d'éventuelles garanties de sécurité pour l'Ukraine en vertu de l'article 5 du traité de Washington.

(Reportage rédaction de Reuters, avec la contribution de Lina Golovnya; version française Claude Chendjou)