L'Ukraine responsable du sabotage de Nord Stream ? Un "non-sens absolu", selon Kiev

La présidence ukrainienne a qualifié jeudi de "non-sens absolu" sa mise en cause dans le sabotage en septembre 2022 des gazoducs russes Nord Stream en mer Baltique, après des informations de presse en ce sens.

Le Wall Street Journal a affirmé que l'ancien chef d'état-major ukrainien, Valery Zaloujny, avait supervisé le plan visant à faire sauter les oléoducs qui alimentaient encore à ce moment-là l'Europe en gaz russe, malgré l'invasion par les troupes russes de l'Ukraine à partir du 24 février 2022.

"L'implication de l'Ukraine dans les explosions de Nord Stream est un non-sens absolu. Ces actions n'avaient aucun intérêt pratique pour l'Ukraine", s'est défendu auprès de l'AFP le conseiller présidentiel Mykhailo Podoliak, en réaction à l'article du quotidien américain.

Selon le Wall Street Journal, le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait été au courant du projet avant de faire volte-face et de demander son arrêt.

Le porte parole de la présidence a observé que l'implication de l'Ukraine dans le sabotage aurait "pu mettre un terme" à l'aide apportée à Kiev par les "partenaires européens". Il a en revanche qualifié d'"évidentes" les motivations de Moscou dans la destruction du gazoduc.

Carte montrant l'emplacement approximatif des fuites de gaz détectées sur les gazoducs Nord Stream 2 (26 et 29 septembre 2022) et Nord Stream 1 (27 septembre), entre la Russie et l'Allemagne ( AFP / )