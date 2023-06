L'Ukraine et l'OCDE signent un partenariat pour favoriser une adhésion future de Kiev

L'Ukraine et l'OCDE ont signé mercredi un partenariat sur quatre ans visant à terme à favoriser une adhésion de Kiev à cette organisation rassemblant les pays développés.

Ce partenariat a été officialisé mercredi par le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques Mathias Cormann et le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, qui assistait par visioconférence à une réunion ministérielle de l'institution à Paris.

L'accord qualifié de "programme-pays", "viendra étayer le programme de l'Ukraine en matière de réformes, de redressement et de reconstruction", indique l'OCDE dans un communiqué, et il "aidera le pays à progresser sur la voie de l'adhésion à l'OCDE et à l'Union européenne à laquelle il aspire".

Kiev est engagée dans un dialogue d'adhésion avec l'OCDE depuis octobre 2022, un processus très préliminaire sur la voie d'une adhésion pleine à l'institution qui rassemble 38 pays développés, et impose des critères stricts en matière de transparence fiscale, de corruption ou d'ouverture de l'économie.

Ce "programme-pays" mettra justement "l'accent sur le renforcement des institutions et de la gouvernance, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'attraction d'investissements du secteur privé, et l'établissement des bases nécessaires pour assurer le bien-être durable de la population", a affirmé Mathias Cormann mercredi.

Il "facilitera également son adhésion à l'UE", a poursuivi le dirigeant de l'OCDE, au moment où le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande à l'Union que les négociations d'adhésion débutent cette année, malgré le conflit en cours.

L'OCDE, héritière de l'organisation fondée pour gérer l'aide américaine et canadienne à l'Europe au sortir de la Seconde guerre mondiale, vise la coopération internationale et la promotion de politiques publiques favorables à la prospérité dans un cadre d'économie de marché, éducation, lutte contre l'évasion fiscale, etc.