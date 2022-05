L'Ukraine défend le Donbass, l'armée russe intensifie son offensive

Kiev s'est engagé a "tout faire" pour défendre le Donbass, tandis que l'armée russe a intensifié son offensive dans l'est ukrainien et s'est livrée dans l'Arctique à une démonstration de force avec un nouveau tir réussi de missile hypersonique.

"La situation dans le Donbass est très, très difficile", a déclaré vendredi le président Volodimyr Zelensky dans une vidéo. "Nous protégeons notre terre est faisons tout pour renforcer" la défense de cette région, a-t-il assuré.

La défense territoriale de l'autoproclamée "république" séparatiste prorusse de Donetsk (est) a indiqué sur Telegram avoir "pris le contrôle complet" de la localité-clé de Lyman, avec "l'appui" de l'armée russe.

Ni l'armée russe, ni celle ukrainienne n'ont immédiatement commenté cette information, que l'AFP n'a pu vérifier de source indépendante.

Mais le président Zelensky a rétorqué: "Si les occupants pensent que Lyman et Severodonetsk seront les leurs, ils se trompent. Le Donbass sera ukrainien".

Carte de l'Est de l'Ukraine et zoom sur les localités de Severodonetsk et Lyssytchansk ( AFP / )