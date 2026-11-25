L'armée ukrainienne a bombardé la base militaire russe de Savasleïka, dans la région de Nijni Novgorod, causant des dommages à cinq appareils, a rapporté mercredi l'état-major ukrainien.

Trois MiG-31, qui sont équipés de missiles hypersoniques, et deux bombardiers tactiques Soukhoï Su-34 ne seront pas opérationnels "pour un moment", a précisé l'état-major dans un communiqué.

La Russie n'a pas fait de commentaire à ce stade.

Kyiv a entrepris de porter des coups significatifs à l'arsenal russe, y compris par des attaques de longue portée, alors que les forces armées russes multiplient les attaques contre le réseau énergétique ukrainien et les villes du front.

Les lanceurs de missiles balistiques sont la cible prioritaire de l'armée ukrainienne, a souligné cette semaine le ministre de la Défense, Ievhenii Khmara, précisant que 16 d'entre eux avaient été détruits ces derniers mois.

(Reportage Yuliia Dysa et Dan Peleschuk, version française Sophie Louet)