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KYIV, 24 novembre (Reuters) - L'Ukraine aura besoin d'une aide financière extérieure de l'ordre de 115 milliards d'euros en 2027, a déclaré mardi son président Volodimir Zelensky.
S'exprimant devant gouverneurs régionaux, le dirigeant ukrainien a précisé que son gouvernement avait déjà obtenu la garantie d'un versement de quelque 90 milliards d'euros de la part de l'Union européenne pour l'année prochaine et qu'il poursuivait ses tractations pour rassembler les 25 milliards d'euros manquants.
Alors que la guerre, déclenchée par l'invasion lancée par la Russie en février 2022, approche de son cinquième anniversaire, Kyiv fait face à des coûts militaires croissants et dépend des soutiens financiers et militaires fournis par ses alliés occidentaux.
L'UE est désormais le premier soutien financier de l'Ukraine dans ce conflit.
La Commission européenne a présenté la semaine dernière une proposition pour un nouveau prêt de soutien de 45 milliards d'euros afin de "combler le vaste déficit de guerre" de Kyiv.
Un prêt de 90 milliards d'euros approuvé en décembre 2025 était censé couvrir les besoins de l'Ukraine en 2026 et 2027.
Mais l'intensification des attaques russes et les dégâts causés en Ukraine, notamment contre les infrastructures énergétiques, ont creusé le budget de Kyiv.
"La Commission européenne a déjà présenté un moyen de garantir ce financement, et nous travaillons désormais à garantir que l'Union européenne le soutien", a dit Volodimir Zelensky. "Nous devons trouver 25 milliards d'euros supplémentaires. J'ai confiance en notre capacité à y parvenir".
(Yuliia Dysa et Olena Harma; version française Sophie Louet, édité par Jean Terzian)
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