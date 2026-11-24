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KYIV, 24 novembre (Reuters) - L'Ukraine aura besoin ‌d'une aide financière extérieure de l'ordre de 115 milliards d'euros ​en 2027, a déclaré mardi son président Volodimir Zelensky.

S'exprimant devant gouverneurs régionaux, le dirigeant ukrainien a précisé que son gouvernement ​avait déjà obtenu la garantie d'un versement de quelque 90 milliards d'euros de ​la part de l'Union européenne ⁠pour l'année prochaine et qu'il poursuivait ses tractations pour ‌rassembler les 25 milliards d'euros manquants.

Alors que la guerre, déclenchée par l'invasion lancée par la Russie en ​février 2022, approche ‌de son cinquième anniversaire, Kyiv fait face à ⁠des coûts militaires croissants et dépend des soutiens financiers et militaires fournis par ses alliés occidentaux.

L'UE est désormais le premier ⁠soutien financier ‌de l'Ukraine dans ce conflit.

La Commission européenne a ⁠présenté la semaine dernière une proposition pour un nouveau prêt ‌de soutien de 45 milliards d'euros afin de "combler ⁠le vaste déficit de guerre" de Kyiv.

Un prêt ⁠de 90 milliards ‌d'euros approuvé en décembre 2025 était censé couvrir les besoins ​de l'Ukraine en 2026 ‌et 2027.

Mais l'intensification des attaques russes et les dégâts causés en Ukraine, notamment contre ​les infrastructures énergétiques, ont creusé le budget de Kyiv.

"La Commission européenne a déjà présenté un moyen de ⁠garantir ce financement, et nous travaillons désormais à garantir que l'Union européenne le soutien", a dit Volodimir Zelensky. "Nous devons trouver 25 milliards d'euros supplémentaires. J'ai confiance en notre capacité à y parvenir".

(Yuliia Dysa et Olena Harma; version française Sophie Louet, édité ​par Jean Terzian)