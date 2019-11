L'Ukraine assure avoir arrêté un haut responsable de Daech

Quel a été le rôle de cet homme au sein du groupe terroriste Etat islamique (EI) ? Ce vendredi, l'Ukraine a annoncé avoir arrêté un haut responsable du groupe djihadiste. Ce ressortissant géorgien surnommé « Al Bara al-Chichani » aurait été appréhendé à l'issue d'une opération réalisée par les services de renseignement ukrainiens, la police géorgienne et la CIA, indique un communiqué du Service de sécurité ukrainien (SBU).L'homme aurait été pendant un temps l'adjoint d'Abou Omar al-Chichani (Omar « le Tchétchène »), l'un des chefs militaires de Daech les plus en vue, dont la mort a été annoncée par le groupe djihadiste en 2016, souligne le texte.En 2016, « Al Bara al-Chichani » aurait quitté la Syrie afin de rejoindre la Turquie d'où « il a continué de coordonner les activités » de l'EI, selon la même source. Deux ans plus tard, il serait arrivé « illégalement » en Ukraine muni d'un faux passeport. Selon le SBU, il a été arrêté près de sa maison dans la banlieue de Kiev, la capitale.Haut gradé ou « simple combattant » ?Sa fonction dans les rangs de Daech serait pourtant bien moins haut placée, à en croire le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane. Al-Bara al-Chichani n'était pas pourtant « un haut gradé de l'EI, mais un simple combattant », assure-t-il ce vendredi. LIRE AUSSI > Daech : Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi, nouveau chef et fantôme du djihadismeSelon lui, le Géorgien combattait auprès de l'EI dans la banlieue de Lattaquié (ouest de la Syrie), avant que le groupe, baptisé alors Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), ne soit expulsé de la région en 2013.Le Service de sécurité géorgien précise de son côté que le vrai nom d'Al Bara al-Chichani est Tsezar Tokhossachvili. Tchétchène de Géorgie, il était recherché par les autorités géorgiennes « en tant que membre d'une organisation terroriste ...