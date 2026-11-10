L'Ukraine appelle les Etats-Unis à accélérer les livraisons de missiles intercepteurs

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiha a exhorté mardi le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio à accélérer les livraisons de missiles intercepteurs à l'approche de l'hiver.

Andriy Sybiha a dit à Reuters avoir demandé à Washington de continuer à faire pression sur Moscou, bien que les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre se poursuivent.

" Nous devrions travailler à un chemin vers la paix, mais nous devrions aussi continuer à faire pression sur la Russie", a-t-il estimé dans une interview.

Andriy Sybiha a demandé un soutien supplémentaire pour le réseau électrique ukrainien, mis à rude épreuve, et davantage de missiles intercepteurs.

"J'ai soulevé la question de savoir comment nous pourrions accélérer certaines livraisons, comment nous pourrions trouver un moyen approprié de peut-être anticiper certaines choses, et comment nous pourrions essayer de trouver des quantités supplémentaires."

L'Ukraine reste prête à discuter d'une série de mesures visant à parvenir à une désescalade, qui incluent notamment des cessez-le-feu aussi bien en mer Noire que sur les infrastructures énergétiques, a-t-il dit.

Les propositions concernant un cessez-le-feu en mer Noire ont été transmises à la Russie par des intermédiaires, dont la Turquie, l'Egypte et l'Inde, a dit Andriy Sybiha.

Le ministre a ajouté qu'il n'était "pas très optimiste" quant à d'éventuels progrès et que Moscou n'avait pas encore transmis sa réponse.

Andriy Sybiha a affirmé, reprenant des accusations émises par Kyiv, que la Russie prenait délibérément pour cible les infrastructures civiles à l'approche de l'hiver.

"(Le président russe Vladimir Poutine) tente de saper notre moral durant l'hiver", a-t-il dit.

Andriy Sybiha a participé mardi à une réunion des ministres des Affaires étrangères du Groupe des Sept organisées à Paris.

(John Irish; version française Camille Raynaud, édité par Benoit Van Overstraeten)