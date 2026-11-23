L'Ukraine a coulé la corvette russe Merkury près des côtes libyennes - Zelensky

Les forces ukrainiennes ont coulé la corvette russe Merkury , l'un des navires les plus récents du pays, mis en service en 2023, près des côtes libyennes à l'aide de sept drones navals de fabrication ukrainienne, a déclaré lundi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Outre le Merkury, le cargo russe MV Angara, que Moscou utilisait pour transporter des armes, a également été touché, a ajouté le président ukrainien.

"Nous poursuivons nos opérations dans les eaux désignées", a-t-il sur la messagerie Telegram, notant par ailleurs qu'un hélicoptère de combat russe Ka-27 a également été détruit.

(Reportage Lina Golovnya ; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)