L'Ukraine a coulé la corvette russe Merkury dans le port libyen de Benghazi à l'aide de sept drones navals, a déclaré lundi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Outre la Merkury, le vraquier russe MV Angara a également été touché dimanche au large des côtes de la Libye, a ajouté Volodimir Zelensky, selon lequel Moscou utilisait ce navire pour transporter des armes.

Cette double frappe est intervenue quelques heures après une attaque de drone samedi contre un navire russe dans le Golfe de Finlande , probablement commise elle aussi par les forces ukrainiennes selon l'armée finlandaise.

"Nous poursuivons les opérations dans les zones maritimes désignées", a écrit Volodimir Zelensky dans un message sur les réseaux sociaux.

Il a ajouté qu'un hélicoptère de combat russe Ka-27 avait été détruit en même temps que la corvette.

Le ministère russe de la Défense ne s'est pas exprimé dans l'immédiat sur ces incidents en Méditerranée.

Les autorités de l'Est de la Libye ont dit que la Merkury était amarrée dimanche dans la base navale de Benghazi lorsqu'elle a été la cible de ce qui semble être une attaque de drones.

Dans le cadre d'un accord de coopération, la corvette avait été autorisée à faire escale pour se réapprovisionner en carburant notamment alors qu'elle naviguait en direction de la Russie.

A la suite de la guerre civile ouverte après le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est divisée en deux avec, à l'ouest, un gouvernement d'unité nationale basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale et, à l'est, des autorités contrôlées par le chef militaire Khalifa Haftar dont l'Armée nationale libyenne a noué des liens avec la Russie.

Oussama Hamad, chef du gouvernement de l'Est de la Libye, a dit avoir demandé à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité des Nations unies d'ouvrir une enquête sur des "soupçons selon lesquels les embarcations ont été lancées de l'Ouest de la Libye (...) et pour vérifier la présence d'experts ukrainiens dans le pays, ainsi que des explications officielles de Kyiv au sujet de leurs activités".

Un autre cargo russe, le Sparta II, a pris feu samedi à la suite d'une attaque présumée de drones ukrainiens dans les eaux internationales du Golfe de Finlande.

L'Ukraine ne s'est pas exprimée sur cette attaque.

Selon l'armée finlandaise, elle a probablement été commise par les forces ukrainiennes.

Les 16 membres d'équipage ont été évacués vers un autre navire russe naviguant à proximité. L'un d'eux est légèrement blessé.

Le Sparta II est exploité par Oboronlogistika, une entreprise russe de logistique de défense.

Des bateaux russes, estoniens et finlandais ont combattu l'incendie alors que le Sparta II avait dérivé dans les eaux finlandaises. Un bateau russe a commencé dimanche à le remorquer.

(Lina Golovnya ; version française Claude Chendjou et Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)