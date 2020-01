L'UFC-Que Choisir attaque Lastminute pour pratiques commerciales illicites

L'association de défense des consommateurs dénonce les "procédés pernicieux" utilisés par le voyagiste pour faire payer des frais d'assurance supplémentaires à ses clients.

(Photo d'illustration) ( AFP / FRED DUFOUR )

Ceux qui réservent leurs vacances en ligne ont l'habitude de se voir proposer des assurances complémentaires et facultatives. Mais le site Internet de voyage Lastminute.com en abuse, estime l'UFC-Que Choisir, qui attaque l'opérateur pour pratiques commerciales illicites, agressives et trompeuses devant le tribunal judicaire de Paris.

L'association de consommateurs a été alertée par plusieurs internautes. "Des frais cachés de dernières minutes (...) Une fois le paiement validé qu'elle ne fut pas ma surprise de voir que j'avais également payé une assurance pour mon vol dont je n'avais absolument pas besoin. Tout est fait pour piéger le client au moment de l'achat, la vente n'est pas loyale je ne recommande pas ce site" , dénonce l'un d'eux. "Le prix affiché du billet ne correspond pas du tout au prix final. Une assurance a été automatiquement rajoutée sans demander mon accord" , s'insurge un autre.

Des "procédés pernicieux", dont l'UFC-Que Choisir a fait également les frais en passant commande. Lors de l'achat d'un vol aller-retour Paris-New York, départ le 1er février et retour une semaine plus tard, dont le prix affiché dans le récapitulatif de commande était de 372,03 euros, une fenêtre pop-up apparaît juste après la saisie des données bancaires pour valider le paiement. "À cet instant, le consommateur est certain d'avoir terminé sa commande, il pense que c'est une confirmation et il clique sur 'j'accepte et je continue'. Or le site vient ainsi de rajouter une assurance" , explique Raphaël Bartlomé, responsable juridique à l'UFC-Que Choisir au Parisien .

"Un piège marketing terriblement efficace"

En fait, dans cette fenêtre, il est écrit en tout petit : "C'est votre dernière chance d'ajouter la protection totale pour 17,81 euros par personne et par trajet" . Soit 70 euros de plus pour un aller-retour de deux personnes. Or, cette pratique est interdite par la loi . "Le code civil dans son article 1127-2, dit que le contrat n'est valable que si le consommateur a pu valider le détail de sa commande et son prix total", détaille Raphael Bartlomé.

L'association dénonce un "piège marketing terriblement efficace" qui rapporte "plusieurs millions d'euros par an à Lastminute". L'UFC-Que Choisir recommande ainsi aux consommateurs "la plus grande vigilance", en attendant la décision de la justice qui "ne sera pas rendue avant plusieurs mois". Elle appelle les clients qui auraient subi cet ajout d'assurance à prendre contact avec elle via son site.