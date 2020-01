L'UFC-Que choisir alerte sur la dangerosité de certains chargeurs de smartphones

Selon l'association de défense des consommateurs, la moitié des chargeurs de téléphone testés "présentent de graves manquements, voire sont carrément dangereux."

(Photo d'illustration) ( AFP / LLUIS GENE )

Alors qu'aujourd'hui une grosse partie des Français détiennent un smartphone, l'UFC-Que Choisir met en garde dans son magazine daté du jeudi 23 janvier contre un accessoire indispensable à son bon fonctionnement : le chargeur.

"Objets du quotidien, les chargeurs de smartphones sont néanmoins chaque année responsables de nombreux accidents", rappelle l'association de défense des consommateurs. "S'il n'existe pas de chiffres officiels pour la France, la fédération des assureurs néerlandais indiquait déjà dans un rapport en 2017 que les chargeurs de smartphones sont à l'origine de plus de 50 % des incendies domestiques" , poursuit-elle.

La moitié des chargeurs "carrément dangereux"

"Intriguée" par les écarts de prix entre chargeurs, de 1 à 35 euros, l'UFC-Que choisir en a testé vingt vendus à des prix abordables (jusqu'à 15 euros) et les a comparés à des chargeurs Samsung et Apple, vendus une trentaine d'euros. Résultat : seuls quatre modèles sont conformes à la réglementation en termes de marquage et de sécurité électrique, cinq chargeurs présentent des défauts sans gravité, et onze "présentent de graves manquements, voire sont carrément dangereux."

"Câbles basse tension mal fixés, tension d'isolation insuffisante, absence de protection interne contre les surcharges et les courts-circuits... Les risques de départs de feu sont réels", détaille l'UFC-Que Choisir, qui explique avoir "observé des arcs électriques aussi impressionnants qu'effrayants". Sans oublier que la plupart d'entre eux sont très fragiles.

Dans tous les cas, la qualité ne fait pas le prix. En effet, si les 11 chargeurs vraiment problématiques coûtent entre 0,19 euros et 13,99 euros, les prix des quatre modèles sûrs varient de 3,99 euros pour celui de la Foir'Fouille à 32,99 euros pour celui de Samsung.

Face aux risques encourus par les utilisateurs, l'UFC-Que Choisir appelle les consommateurs à la vigilance et leur conseille de ne pas laisser les smartphones en charge la nuit et invite surtout les propriétaires d'appareils non conformes à s'en séparer immédiatement.

L'association a par ailleurs saisi la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) afin qu'elle procède à une intensification des contrôles et le retrait et rappel des produits incriminés.