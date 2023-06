L’UEFA va ouvrir une enquête contre les supporters de West Ham

Encore les Anglais.

Pendant la finale de Ligue Europa Conférence, le défenseur de la Fiorentina Biraghi a reçu un gobelet sur la tête provoquant l’interruption du match pendant plusieurs minutes. De fait, l’UEFA a annoncé l’ouverture d’une enquête pour tenter de retrouver les supporters qui ont lancé les projectiles sur la pelouse. De son côté, le club londonien a déclaré rechercher activement et s’allier à la police pour retrouver les coupables et les sanctionner. « Conformément à notre approche de tolérance zéro, toute personne identifiée verra ses coordonnées transmises à la police et se verra imposer une interdiction indéfinie et ne pourra donc pas entrer dans le stade de Londres et voyager avec le club. Il n’y a pas de place pour ce genre de comportement à West Ham United. ». …

AC pour SOFOOT.com