L'UEFA prive Manchester City de compétitions européennes ! par Matthieu Cointe (iDalgo) Quelques jours avant son choc contre le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions, un véritable coup de massue s'abat sur Manchester City. Dans un communiqué, l'UEFA a annoncé que l'actuel dauphin de Premier League sera privé de compétitions européennes pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022. L'Instance européenne accuse City de ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier entre 2012 et 2016, et d'avoir surévalué des revenus liés à ses sponsors. Les Skyblues devront aussi payer une amende de 30 millions d'euros. Le club a réagi après l'annonce, indiquant qu'il va faire appel dans les plus brefs délais. La décision finale sera entre les mains du Tribunal Arbitral du Sport.

