L'UEFA officialise un "Final 8" pour terminer la Ligue des Champions par Léo De Garrigues (iDalgo) L'édition 2019-2020 de la Ligue des Champions se terminera à Lisbonne du 12 au 23 août. Les 8 qualifiés pour les quarts de finale y disputeront un "Final 8". Les rencontres se joueront au Stade de la Luz (Benfica) ou au Stade José-Alvalade (Sporting). Les quarts de finale auront lieu du 12 au 15 août, les demi-finales du 18 au 19 août et la finale le 23 août. Les rencontres se disputeront sur un match sec, la formule aller-retour étant mise de côté. A noter que quatre des huit 8es de finale retour n'ont pas encore été disputés. Sont déjà qualifiés pour ce Final 8 : le Paris Saint-Germain, l'Altetico de Madrid, l'Atalanta Bergame et le RB Leipzig.

