L'UEFA ne veut toujours pas de matchs de championnat les semaines de Coupes d'Europe

L’UEFA sort les crocs. La plus haute instance du football européen a appelé 55 fédérations nationales à ne pas programmer de matchs durant les semaines de Coupe d’Europe dans une note transmise le 9 septembre dernier, comme relayé par RMC : « Il s’agit de garantir le succès aussi bien du football national que des compétitions interclubs de l’UEFA. Le fait de programmer des matchs de championnat ou de coupes nationales de sorte qu’ils entrent en concurrence directe avec des matchs des compétitions interclubs de l’UEFA (et inversement) n’est pas dans l’intérêt des supporters et porte donc préjudice au football. »

Le même appel chaque année

L’UEFA est coutumière de ce genre d’appels qui se renouvelle à l’aube de chaque nouvelle saison. Cette dernière semble bien décidée à maintenir l’attractivité de ses compétitions en évitant de voir des matchs de Liga ou de Premier League, même entre plus petits, occuper le terrain en semaine.…

MB pour SOFOOT.com