information fournie par So Foot • 17/10/2023 à 12:48

L’UEFA fait preuve de clémence avec l’Ukraine après des incidents racistes

Une belle ristourne.

Le 20 septembre dernier, l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA décide d’infliger une amende de 20 000 euros à la Fédération ukrainienne de football ainsi que la fermeture partielle du stade qui accueillera le prochain match de l’Ukraine dans le cadre d’un match UEFA. Cette sanction, qui inclut aussi une interdiction de la vente de billets aux fans ukrainiens lors du prochain déplacement de l’équipe nationale, s’explique par des incidents racistes survenus lors de la réception de l’Angleterre le 8 septembre dernier, et du déplacement en Italie trois jours plus tard, dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024.…

CD pour SOFOOT.com