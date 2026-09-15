L'UEFA dévoile les villes hôtes des futures finales de Coupes d'Europe

Munich a visiblement souscrit à l’offre de fidélité de l’UEFA. Déjà hôte de la finale de la Ligue des champions 2024-2025, la ville allemande a été désignée par l’instance pour accueillir l’épilogue de la Coupe aux grandes oreilles en 2027-2028 . Pour changer, mais pas trop non plus, Barcelone et son Camp Nou se chargeront de la saison suivante.

Du côté du foot féminin, le Parc OL de Décines se mettra au diapason pour organiser la finale de la Ligue des champions féminine en mai 2028 , et espérer au passage une victoire à domicile de l’OL Lyonnes. Petite innovation pour 2028-2029, Cardiff et son stade national ont tiré le gros lot pour la finale de l’édition suivante.…

ABS pour SOFOOT.com