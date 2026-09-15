 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UEFA dévoile les villes hôtes des futures finales de Coupes d'Europe
information fournie par So Foot 15/09/2026 à 12:59
Ajouter Boursorama à vos sources

L'UEFA dévoile les villes hôtes des futures finales de Coupes d'Europe

L'UEFA dévoile les villes hôtes des futures finales de Coupes d'Europe

Munich a visiblement souscrit à l’offre de fidélité de l’UEFA. Déjà hôte de la finale de la Ligue des champions 2024-2025, la ville allemande a été désignée par l’instance pour accueillir l’épilogue de la Coupe aux grandes oreilles en 2027-2028 . Pour changer, mais pas trop non plus, Barcelone et son Camp Nou se chargeront de la saison suivante.

Du côté du foot féminin, le Parc OL de Décines se mettra au diapason pour organiser la finale de la Ligue des champions féminine en mai 2028 , et espérer au passage une victoire à domicile de l’OL Lyonnes. Petite innovation pour 2028-2029, Cardiff et son stade national ont tiré le gros lot pour la finale de l’édition suivante.…

ABS pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Quand Javier Pastore jouait à l'agent immobilier au PSG
    Quand Javier Pastore jouait à l'agent immobilier au PSG
    information fournie par So Foot 15.09.2026 13:09 

    Recherche maison ou appartement. Devenu agent de joueur depuis la fin de sa carrière de footballeur, l’ancien joueur du PSG a peut-être raté sa reconversion. Benjamin Stambouli, qui a évolué avec Javier Pastore du côté de la capitale durant l’exercice 2015-2016, ... Lire la suite

  • Le Vélodrome n'a pas encore fait le plein pour OM-PSG
    Le Vélodrome n'a pas encore fait le plein pour OM-PSG
    information fournie par So Foot 15.09.2026 13:02 

    Assez rare pour être souligné : le Vélodrome n’est pas à guichets fermés pour une rencontre . Fait encore plus rare pour être souligné : cette même rencontre est le choc entre l’OM et le PSG. Plus de 7 000 places disponibles Selon les informations du Parisien , ... Lire la suite

  • Lavezzi rassure sur son état de santé
    Lavezzi rassure sur son état de santé
    information fournie par So Foot 15.09.2026 12:21 

    Un long chemin vers la guérison. L’ancien international argentin Ezequiel Lavezzi a rassuré les nombreux inquiets sur son état de santé. La semaine dernière, une vidéo du média argentin El Canciller avait provoqué une vague de soutiens massifs à l’égard de l’ancien ... Lire la suite

  • Dino Toppmöller va être limogé par le RC Lens
    Dino Toppmöller va être limogé par le RC Lens
    information fournie par So Foot 15.09.2026 12:08 

    Ça travaille toujours aussi bien à Lens ? Arrivé cet été sur le banc du RC Lens, Dino Toppmöller quitte déjà son poste. D’après une information de L’Équipe , l’entraîneur des Sang et Or va être limogé par sa direction. Le technicien allemand ne coachera pas son ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank